Buschmann lehnt Gespräche mit Klima-Aktivisten ab

Berlin: Bundesjustizminister Buschmann hat Forderungen von Klima-Aktivisten nach Gesprächen zurückgewiesen. Dem rbb sagte der FDP-Politiker, die Mitglieder der sogenannten "letzten Generation" verletzten die Rechte anderer und das Strafrecht. Die Bundesregierung könne Rechtsverstöße nicht im Nachhinein legitimieren, indem sie auf solche Gesprächseinladungen eingehe, so Buschmann. Schärfere Strafen lehnt er ab. Zunächst müssten die Gerichte klären, ob sich aus der Blockade in Berlin, durch die ein Bergungsfahrzeug verspätet zu einem schweren Unfall kam, ein strafbarer Vorwurf herleiten lasse. Eine Präventivhaft gegen Aktivisten, wie in München, lehnte der Justizminister ab.

