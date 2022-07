Buschmann kündigt Konzept zu Corona-Herbst noch für Juli an

Das Wetter in Bayern: sonnig und trocken bei Werten bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute sonnig und trocken bei 28 bis 31 Grad. Erst am Abend sind an den Alpen vereinzelte Gewitter möglich. In der Nacht sternenklar; Tiefstwerte um 15 Grad. Die weiteren Aussichten: In Südbayern vor allem in Alpen-Nähe Schauer und Gewitter. Sonst oft sonniges Wetter. Tageshöchstwerte zwischen 22 und 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2022 06:00 Uhr