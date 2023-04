Buschmann kritisiert "Letzte Generation"

Kurzmeldung ein/ausklappen Bundesparteitag der FDP beginnt

Berlin: Die FDP kommt am späten Vormittag in der Hauptstadt zum Bundesparteitag zusammen. Bis Sonntag wollen die Freien Demokraten ihre Führung neu wählen und den weiteren Kurs in der Ampel-Koalition abstecken. Bei den letzten Landtagswahlen hatte die FDP durchgängig schlecht abgeschnitten, in den bundesweiten Umfragen liegt sie nur knapp über fünf Prozent. Parteichef Lindner kündigte als Reaktion darauf an, beim Parteitag FDP-eigene Positionen herausarbeiten und stärken zu wollen. Das Wirken der FDP in der Ampel solle sichtbarer werden. Zudem muss sich Lindner heute turnusmäßig der Wiederwahl als Parteivorsitzender stellen. Vor zwei Jahren - wenige Monate vor der Bundestagswahl - hatten 93 Prozent der Delegierten für ihn gestimmt.

