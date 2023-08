Buschmann konkretisiert Änderungen des Unterhaltsrechts

Berlin: Justizminister Buschmann hat seine Pläne zur Reform des Unterhaltsrechts konkretisiert. Sie sehen eine finanzielle Entlastung für Elternteile vor, die einen wesentlichen Teil der Kinderbetreuung übernehmen. Diese müssen demnach weniger Unterhalt zahlen, wenn sie sich mindestens zu 30 bis 49 Prozent an der Betreuung beteiligen. Ausschlaggebend laut Buschmann ist dabei, wie oft ein Kind bei dem Elternteil übernachtet. Die Reform soll Anreize für Eltern schaffen, sich mehr einzubringen. Der FDP-Politiker wörtlich: "Einer betreut, einer zahlt ist passé." Kritik an den Plänen äußerte bereits mehrere Sozialverbände. So warnte etwa der Sozialverband Deutschland, alleinerziehende Mütter, die auch heute noch überwiegend die Hauptlast der Kinderbetreuung tragen, dürften nicht schlechter gestellt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.08.2023 20:15 Uhr