Buschmann fordert mehr Wertschätzung für die Demokratie

Berlin: Vor dem Staatsakt zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes fordert Bundesjustizminister Buschmann mehr Wertschätzung für die Demokratie. Der FDP-Politiker sagte, die Verfassung habe als Rahmen für den freiheitlichsten und wohlhabendsten Staat gesorgt, den "wir je hatten." Weiter betonte Buschmann, Kritik an der Politik gehöre zur Demokratie. Aber in keinem autoritären Staat könne man besser leben. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Schneider, hob hervor, die Verfassung regele das Miteinander in Deutschland - und zwar durch Werte wie Menschlichkeit, Fairness, Vielfalt und Zusammenhalt. Daher wünscht sich der SPD-Politiker von den Bürgern mehr Rückhalt und Anerkennung für das Grundgesetz. Am Mittag wird Bundespräsident Steinmeier die Hauptrede beim Staatsakt zum Gründungsjubiläum der Bundesrepublik halten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2024 09:00 Uhr