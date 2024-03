Buschmann fordert kritische Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen

Berlin: Bundesjustizminister Buschmann dringt auf eine Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er: Wenn in so massiver Art in die Grundrechte der Menschen eingegriffen werde, müsse man das im Nachgang kritisch auf den Prüfstand stellen. Buschmann betonte: Einige Entscheidungen hätten das Land stark polarisiert und viel Vertrauen gekostet, obwohl sie in bester Absicht getroffen worden seien. Zuletzt hatten sich mehrere Politiker für die Einrichtung einer Enquetekommission des Bundestages ausgesprochen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.03.2024 04:00 Uhr