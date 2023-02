Buschmann fordert Konsequenzen aus Anschlag von Hanau

Kurzmeldung ein/ausklappen FC Bayern verliert 2:3 gegen Mönchengladbach

Mönchengladbach: Der FC Bayern hat am 21.Spieltag der Fußball-Bundesliga seine zweite Saisonniederlage kassiert. Die Münchner verloren bei Borussia Mönchengladbach mit 2:3 und müssen damit um die Tabellenführung bangen, je nachdem wie Union Berlin morgen gegen Schalke spielt. Freiburg verkürzte seinen Rückstand auf den Tabellenführer durch ein 2:0 in Bochum. Leipzig war mit 3:0 in Wolfsburg erfolgreich und rückt damit auf vier Punkte an die Bayern heran. Außerdem besiegte Stuttgart mit 3:0 Köln. Am Abend bezwang Frankfurt mit 2:0 Bremen und hält damit ebenfalls Anschluss an die Spitzengruppe der Bundesliga.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2023 23:00 Uhr