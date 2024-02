Buschmann droht Berlinale mit strafrechtlichen Konsequenzen

Berlin: Nach dem Eklat um Israel-feindliche Äußerungen bei der Preisverleihung der Berlinale hat Justizminister Buschmann mit strafrechtlichen Konsequenzen gedroht. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte der FDP-Politiker, das Strafrecht sei gut aufgestellt, um antisemitische Äußerungen zu ahnden. Die Verwendung der Parole "Free Palestine - From the River to the Sea" könne als Billigung des Überfalls der Hamas auf Israel verstanden werden. Auf der Preisverleihung der Berlinale am Samstagabend waren mehrere israel-kritische Reden gehalten worden. Der Filmemacher Ben Russell war mit einem Palästinensertuch auf die Bühne gegangen und warf Israel einen Völkermord im Gazastreifen vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2024 06:00 Uhr