Burschenschaft des AfD-Manns Halemba hatte Neonazi-Aufkleber angebracht

Würzburg: Zu den Vorwürfen gegen den neu in den Landtag gewählten AfD-Politiker Halemba gibt es neue Einzelheiten: In den Räumen der Burschenschaft Halembas haben sich gut sichtbar angebrachte Aufkleber mit rechtsextremen und antisemitischen Parolen befunden. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Dem BR war ein Foto zugespielt worden, auf dem ein Schrank mit mehreren Stickern rechtsextremer Parteien zu sehen war. Vor einer Razzia der Polizei Ende September sind die Aufkleber aber laut BR-Recherchen abgekratzt worden. Halemba wird von der Staatsanwaltschaft Würzburg Volksverhetzung vorgeworfen. Der junge AfD-Mann war kurz vor seiner Vereidigung im Landtag wegen Verdunklungsgefahr festgenommen, am gleichen Tag aber wieder freigelassen worden. Der Landtag hob in der ersten Sitzung Halembas Immunität auf, um Ermittlungen gegen ihn zu ermöglichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2023 08:00 Uhr