Bundeszentrale meldet Rekordnutzung beim Wahl-O-Mat

Bonn: Mit welcher Partei stimme ich am meisten überein? Das wollten vor der Bundestagswahl am Sonntag offenbar viele Bürgerinnen und Bürger genau wissen und haben dafür den Wahl-O-Mat genutzt. Das Online-Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung ist heuer so oft genutzt worden wie noch nie zuvor: Nämlich 22 Millionen Mal bis jetzt. Vor der letzten Bundestagswahl wurde der Wahl-O-Mat gut 21 Millionen Mal genutzt.

