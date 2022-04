Bundeswirtschaftsministerium nennt Gasversorgung stabil

Ukraine und Russland verhandeln erneut per Video

Moskau: Russland und die Ukraine haben am Mittag ihre Verhandlungen über eine Waffenruhe wieder aufgenommen. Der russischen Seite zufolge finden die Gespräche nach dem persönlichen Treffen in der Türkei nun wieder per Videoschalte statt. Ungeachtet dessen gehen die Kämpfe weiter. Russland meldete am morgen erstmals einen ukrainischen Luftangriff auf sein Territorium. Demnach griffen zwei Hubschrauber ein Treibstofflager im westrussischen Belgorod an und lösten einen Großbrand aus. Das erschwere die Fortsetzung der Verhandlungen natürlich, erklärte Kreml-Sprecher Peskow. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warf Russland erneut Kriegsverbrechen in der Ukraine vor. Die Streitkräfte attackierten demnach wahllos dicht besiedelte Gebiete und setzten dabei außerdem international geächtete Streumunition ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2022 18:00 Uhr