Bundeswirtschaftsminister Habeck zu Besuch in Namibia erwartet

Windhuk: Bundeswirtschaftsminister Habeck wird zum Auftakt seiner fünftägigen Afrika-Reise am Abend in Namibia erwartet. Mit dem südwestafrikanischen Land will die Bundesregierung bei der Gewinnung von sogenanntem "grünen" Wasserstoff zusammenarbeiten. Namibia habe sehr viele Standortvorteile - es sei gerade am Atlantik sonnenreich und windig, betonte Habeck vor seinem Abflug in Berlin. Wasserstoff gilt als "grün", also klimafreundlich, wenn er mit Strom aus erneuerbaren Energien wie Wind- oder Sonnenkraft hergestellt wird. Morgen reist der Wirtschaftsminister dann weiter nach Südafrika. Dort geht es Habeck darum, die Wirtschaftsbeziehungen zu vertiefen.

