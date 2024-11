Bundeswirtschaftsminister Habeck strandet in Lissabon

Lissabon: Bundeswirtschaftsminister Habeck ist in der portugiesischen Hauptstadt gestrandet. Wegen einer technischen Panne am Zündkreis eines Triebwerks konnte der Regierungsflieger am Abend nicht Richtung Berlin abheben. Der Airbus A350 ist erst fünf Monate alt und eines der Flugzeuge, die die alten pannenanfälligen Regierungsmaschinen abgelöst hatten.

