Bundeswirtschaftsminister Habeck kommt zu Bürgerdialog nach Nürnberg

Nürnberg: Bundeswirtschaftsminister Habeck wird am Abend zu einem Bürgerdialog im Haus der Wirtschaft der IHK erwartet. Thema sollen unter anderem die hohen Energiekosten, die Zukunft der Ampel-Regierung und der Umgang mit Rechtspopulisten sein. Vor der Veranstaltung ruft der Bayerische Bauernverband zu einer Kundgebung mit Traktoren auf. Unter dem Motto "Schluss mit Reden. Jetzt Landwirtschaft und Wirtschaft stärken" sollen sich mehrere hundert Teilnehmer auf dem Nürnberger Hauptmarkt zusammenfinden. Auch Wirtschaftsverbände wie die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband haben sich dem Protest angeschlossen. Sie kritisieren, dass sich die Standortbedingungen für Unternehmen in Deutschland in den vergangenen Monaten massiv verschlechtert hätten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 08:00 Uhr