Bundesweiter Warnstreik in Kitas und bei sozialen Diensten

Moskau bietet Ukraine erneut Fluchtkorridore nach Russland und Belarus an

Moskau: Russland hat erneut einen Vorschlag für Flucht-Korridore in der Ukraine gemacht. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen mitteilte, soll in den Städten Kiew, Charkiw, Mariupol, Tschernihiw und Sumy ab 8.00 Uhr unserer Zeit erneut eine Waffenruhe gelten. Die meisten der Fluchtwege führen demnach aber wieder nach Russland oder dem verbündeten Belarus. Das lehnte der ukrainische Präsident Selenskij bisher ab und sieht auch den neuen Vorschlag entsprechend skeptisch. In seiner täglichen Videobotschaft sprach er von "Zynismus Moskaus" und beschuldigte die russischen Truppen, die vereinbarte Fluchtroute für Mariupol im Süden der Ukraine vermint zu haben. Zudem hätten russische Soldaten die Busse zerstört, mit denen die Zivilisten aus den umkämpften Gebieten gebracht werden sollten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2022 06:00 Uhr