Bundesweiter Warnstreik im Bahnverkehr beginnt

Pistorius sieht keine schnelle Entscheidung über Nato-Beitritt der Ukraine

Kiew: Bundesverteidigungsminister Pistorius hat einer schnellen Entscheidung über einen Nato-Beitritt der Ukraine eine Absage erteilt. Im ZDF sagte Pistorius, die Tür sei einen Spalt auf, aber jetzt sei nicht der Zeitpunkt, das zu entscheiden. Zunächst müsse der Konflikt mit Russland abgewehrt werden. Die Aufnahme in das Verteidigungsbündnis sei keine Frage, die "man jetzt mal eben so aus Solidarität" entscheide, sondern "mit kühlem Kopf und heißem Herzen". Dem SPD-Politiker zufolge steht beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe am in Ramstein heute weder der Nato- noch der EU-Beitritt der Ukraine auf der Tagesordnung. Nato-Generalsekretär Stoltenberg hatte der Ukraine bei einem Besuch in Kiew Gespräche über einen Nato-Beitritt im Juli in Aussicht gestellt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.04.2023 02:00 Uhr