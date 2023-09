Bundesweiter Protesttag der Krankenhäuser läuft

Berlin: Mit einem Protesttag weisen Krankenhäuser deutschlandweit heute auf ihre zum Teil schwierige Finanzlage hin. Die zentrale Kundgebung findet gerade am Brandenburger Tor in Berlin statt. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert einen Ausgleich für die gestiegenen Energiepreise, die hohen Personalkosten und die Inflation. Nach einer Umfrage der DKG bewerten 68 Prozent der Allgemeinkliniken ihre wirtschaftliche Situation als schlecht. Fast die Hälfte der Häuser sieht ihre Liquidität bis Ende 2024 gefährdet. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat in diesem Zusammenhang auf Milliarden-Hilfen des Bundes verwiesen. Die Länder dagegen hätten seit zehn Jahren bei den Investitionskosten zu wenig gezahlt, sagte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Lauterbach setzt auf eine Entspannung durch die Krankenhausreform ab 2025.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 12:00 Uhr