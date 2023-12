Bundesweiter Lokführer-Streik im Personenverkehr hat begonnen

Berlin: Der 24-stündige Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL hat begonnen. Bahnreisende müssen sich deshalb bis zum Abend um 22 Uhr auf zahlreiche Ausfälle einstellen. Die Deutsche Bahn hofft, im Fernverkehr rund 20 Prozent ihres Angebots mit einem Notfallfahrplan bedienen zu können. Im Regionalverkehr werden die Auswirkungen des Streiks sehr unterschiedlich sein. In Bayern, wo das Schneechaos vom vergangenen Wochenende noch immer Nachwirkungen hat, dürfte so gut wie nichts fahren. Laut Kultusministerium können Schüler, die vom Bahnstreik betroffen sind und keine Alternative haben, am Morgen zu Hause bleiben. Insbesondere im Nordwesten Deutschlands, wo die Lokführergewerkschaft traditionell weniger stark vertreten ist, könnte es Fahrgäste weniger stark treffen. Nach Angaben von GDL-Chef Weselsky soll es nach dem aktuellen Streik bis zum 7. Januar keine weiteren Arbeitskämpfe geben. Die Streiks im neuen Jahr würden dann aber "länger und intensiver", so Weselsky.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.12.2023 02:00 Uhr