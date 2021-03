Bundesweiter Aktionstag der IG Metall

Frankfurt am Main: Die IG Metall hat im laufenden Tarifkonflikt ihren Druck auf die Arbeitgeber erhöht. Mit einem bundesweiten Aktionstag will sie ihre Mitglieder auf die Warnstreiks einstimmen, die um Mitternacht beginnen sollen. Allein in Bayern finden nach Angaben der Gewerkschaft mehr als einhundert Veranstaltungen vor Betrieben oder auf Plätzen statt. Die größte Aktion ist für den Mittag in München geplant. Mitarbeiter mehrere großer Betriebe im Freistaat wollen in einer Sternfahrt zur Theresienwiese aufbrechen, wo gegen 14 Uhr eine Kundgebung geplant ist. Im Tarifkonflikt zwischen der IG Metall und den Arbeitgebern hatte auch die letzte Verhandlungsrunde am vergangenen Freitag keine Annährung gebracht. Daraufhin kündigte die Gewerkschaft Warnstreiks an.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.03.2021 12:15 Uhr