Bundesweiter Ärztestreik an Kliniken ist abgesagt

München: Der angedrohte Ärztestreik an kommunalen Kliniken in Deutschland ist abgesagt. Das hat der Landesvorsitzende des Marburger Bundes in Bayern, Botzlar, dem BR bestätigt. Nach seinen Worten haben die Tarifgespräche mit dem Arbeitgeberverband ein Ergebnis gebracht, über das nun die Gewerkschaftsmitglieder abstimmen sollen. Demnach sollen die Klinikärzte über eine Laufzeit von zweieinhalb Jahren gut acht Prozent mehr Geld bekommen. Außerdem würden die Regelungen zur Schichtarbeit zugunsten der Beschäftigten geändert. In Bayern betreiben Kreise und Städte mehr als die Hälfte der Kliniken. Der Anteil ist höher als in anderen Bundesländern. Deswegen hätte der ab morgen geplante dreitägige Streik im Freistaat besonders deutliche Auswirkungen gehabt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2025 08:00 Uhr