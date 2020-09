Bundesweite Warnstreiks legen Nahverkehr lahm

Bayern ist Spitzenreiter bei den Bürgerbegehren

Berlin: In Deutschland hat es in über 60 Jahren mehr als 8.000 Bürgerbegehren in den Kommunen gegeben. Am häufigsten ist das Mitbestimmungsrecht in Bayern genutzt worden - 40 Prozent aller Verfahren fanden im Freistaat statt. Das hat der Verein "Mehr Demokratie" in Berlin mitgeteilt. Er verzeichnete im vergangenen Jahr deutlich mehr Bürgerbegehren als noch 2018. Dabei zeige sich ein wachsendes Interesse an ökologischen und klimapolitischen Themen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.09.2020 12:45 Uhr