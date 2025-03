Bundesweite und bayerische Warnstreiks wirken sich auf Bürger aus

Bonn: Wegen der Warnstreiks bei der Post sind unzählige Briefe und Päckchen in den vergangenen Tagen liegen geblieben. Sie sollen ab heute rasch ausgeliefert werden verspricht die Deutsche Post. Gleichzeitig startet die vierte Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt mit Verdi. Die Gewerkschaft fordert für die rund 170.000 Briefträger, Postboten und andere Logistikmitarbeiter sieben Prozent höhere Entgelte in einem zwölfmonatigen Tarifvertrag. - - In Augsburg treten heute im öffentlichen Dienst rund 300 Müllwerker und Straßenkehrer in den Warnstreik. Wertstoff-Sammelstellen könnten deshalb geschlossen bleiben. Bayernweit will Verdi auch Kliniken und Kindertagesstätten bestreiken. Verhandelt wird über die Tarife der Mitarbeiter von Bund und Kommunen erst wieder Mitte des Monats. Bis dahin, so der Augsburger ver.di-Vertreter, müsse mit Warnstreiks gerechnet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2025 09:00 Uhr