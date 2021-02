Bundesweite Trauerbeflaggung zum Gedenken an Corona-Opfer am 18. April

Herrmann will Osterurlaub trotz Corona nicht abschreiben

Nürnberg: Bayerns Innenminister Herrmann hält Osterurlaub trotz der Corona-Pandemie für realistisch. Bei einer Pressekonferenz des Tourismusverbands Franken sagte er, Inlandstourismus sei Anfang April durchaus vorstellbar. Laut Herrmann muss das Ziel sein, dass an Ostern Gaststätten und Hotels wieder geöffnet sind. Er verwies darauf, dass die Corona-Infektionszahlen in zahlreichen bayerischen Regionen mittlerweile schon deutlich gesunken sind. Bis Ostern in sechs Wochen könnten die Zahlen seiner Einschätzung nach noch weiter zurückgehen. Bund und Länder hätten sich darauf verständigt, bei den nächsten Öffnungsschritten Gastronomie und Hotels mit in den Blick zu nehmen, so Herrmann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2021 17:00 Uhr