Bundesweite Sternsingeraktion in Aachen ist eröffnet

Nachrichtenarchiv - 29.12.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Aachen: Mit einem feierlichen Gottesdienst ist heute im Aachener Dom die bundesweite Aktion "Dreikönigssingen" gestartet. Wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen waren aber nur wenige Menschen vor Ort. Die Menschen konnten die Zeremonie über einen Livestream im Internet verfolgen. Bundesweit sind nun rund 300.000 Sternsinger ausgesandt, um Spenden für Menschen in Not zu sammeln. Auch in Bayern gab es heute ähnliche Feiern. In Augsburg hat am Vormittag Bischof Meier die dortige Sternsingeraktion eröffnet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.12.2020 11:45 Uhr