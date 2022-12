Bundesweite Sternsinger-Aktion ist eröffnet

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: wechselhaft und sehr mild

Das Wetter in Bayern: Von Westen her zunehmend bewölkt. Gegen Abend kann es in Teilen Frankens und Schwabens regnen. Auch in der kommenden Nacht Wolken und Regen bei 9 bis 3 Grad. An Silvester in Nord- und Ostbayern wechselnd bewölkt, im Mittelgebirgsraum vereinzelt Regen möglich; südlich der Donau Sonne und Wolken. An Neujahr vielerorts freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten. Mit 10 bis 20 Grad wird es sehr mild am Wochenende.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.12.2022 14:45 Uhr