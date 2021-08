Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt über 50

Nachrichtenarchiv - 21.08.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Erstmals seit Mai ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland wieder über 50 gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert am Morgen mit 51,6 an. Vor einer Woche lag er noch bei 32,7. Die Kassenärzte fordern genaue Vorgaben, was die angekündigten Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 für Ältere und besonders Gefährdete angeht. Die Praxen bräuchten Klarheit, wann wer geimpft werden könne, sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, der "Rheinischen Post". Er hofft auf eine wissenschaftlich begründete Definition, für wen eine Booster-Impfung sinnvoll wäre. Laut Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern soll die Auffrischungs-Dosis für bestimmte Gruppen ab September möglich sein. Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission liegt aber noch nicht vor.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.08.2021 05:00 Uhr