Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 15,0

Das Wetter: Sonne, Wolken und Schauer, bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Erst wechselnd bewölkt mit teils gewittrigen Schauern. Später in Franken Wetterbesserung, am Nachmittag und Abend auch im übrigen Bayern allmählich freundlicher. Höchstwerte 20 bis 25 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 14 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen viel Sonnenschein. Am Freitag und Samstag in Nordbayern recht freundlich, im Süden unbeständig mit Schauern und Gewittern. In der Nacht 15 bis 10, am Tag 21 bis 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2021 07:00 Uhr