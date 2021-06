Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf rund 13

Nachrichtenarchiv - 16.06.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut binnen eines Tages 1.455 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit hat sich die Zahl im Wochenvergleich mehr als halbiert. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken, sie liegt mittlerweile im Bundesdurchschnitt bei rund 13. Für Bayern gibt das RKI einen Wert von fast 16 an. Bei der Kabinettssitzung gestern hatten sich CSU und Freie Wähler nicht auf einen gemeinsamen Weg für Lockerungen der Maskenpflicht an den bayerischen Schulen einigen können. Der Kompromiss: In den Klassenzimmern soll sie bleiben, auf den Schulhöfen wegfallen. Für die Landtagssitzung heute haben die Freien Wähler einen eigenen Antrag eingebracht, der auch eine Abschaffung in den Klassenzimmern fordert, wenn die Inzidenz unter 35 liegt. Eine ähnliche Regelung soll es ab übernächster Woche in Baden-Württemberg geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2021 08:00 Uhr