Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 20,8

Nachrichtenarchiv - 09.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist erneut leicht gesunken und liegt nun bei 20,8 Fällen pro 100.000 Einwohner. Laut Robert-Koch-Institut wurden innerhalb eines Tages 3.254 Neuinfektionen sowie 107 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus registriert. Am vergangenen Mittwoch waren noch mehr als 4.900 Neuinfektionen gezählt worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag vor einer Woche bei 36,8. Angesichts der sinkenden Infektionszahlen gilt ab heute in der Münchner Fußgängerzone keine Maskenpflicht mehr, außerdem öffnen die bayerischen Spielbanken wieder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2021 06:00 Uhr