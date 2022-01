Bundesweite Proteste mit Zehntausenden Teilnehmern in Ost und West

Nachrichtenarchiv - 04.01.2022 07:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gegner der Corona-Politik sind am gestrigen Abend wieder bundesweit auf die Straßen gegangen. An Protesten von Querdenkern und sogenannten Spaziergängern nahmen insgesamt mehrere zehntausend Menschen teil. In Sachsen-Anhalt und Sachsen kam es zu gewalttätigen Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. In Magdeburg flogen Feuerwerkskörper und Flaschen auf Polizisten, Polizeiabsperrungen wurden überrannt. Proteste gab es auch in Bayern - unter anderem in Nürnberg und Regensburg. Diese verliefen laut Polizei weitgehend ohne Zwischenfälle.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.01.2022 07:15 Uhr