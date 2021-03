Bundesweite Proteste gegen Corona-Auflagen - Ausschreitungen in Dresden

Dresden: In mehreren deutschen Städten hat es Proteste gegen die Corona-Beschränkungen gegeben. In München versammelten sich laut Polizei in der Innenstadt 2.500 Demonstranten. Es gab zahlreiche Verstöße gegen die Auflagen. Die meisten Teilnehmer trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Die Polizei löste die Versammlungen auf. Etwa 600 Personen wichen zum zentralen Marienplatz aus, auch dort wurde die Versammlung aufgelöst. Die Beamten zählten insgesamt 30 Ordnungswidrigkeiten und 20 Straftaten. In Dresden kam es bei einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen zu Ausschreitungen. Teilnehmer durchbrachen Polizeisperren und rissen Polizisten zu Boden. Zwölf Beamte wurden verletzt. Die Polizei stellte 47 Straftaten und über 900 Ordnungswidrigkeiten fest. Viele Teilnehmer trugen auch hier keine Maske und hielten sich nicht an die Abstandsregeln. Trotz eines gerichtlichen Verbots hatten sich in Dresden mehrere hundert Anhänger der "Querdenken"-Bewegung versammelt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.03.2021 22:45 Uhr