Bundesweite Proteste gegen Corona-Auflagen

Nachrichtenarchiv - 13.03.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dresden: In mehreren deutschen Städten hat es Proteste gegen die Corona-Beschränkungen gegeben. In Dresden kam es zu Ausschreitungen. Wie der MDR berichtet, wurden Polizeisperren durchbrochen und Polizisten zu Boden gerissen. Vier Beamte wurden verletzt. Die Polizei stellte rund 30 Straftaten und knapp 400 Ordnungswidrigkeiten fest. Viele Teilnehmer trugen keine Maske und hielten sich nicht an die Abstandsregeln. Trotz eines gerichtlichen Verbots hatten sich in Dresden mehrere hundert Anhänger der "Querdenken"-Bewegung versammelt. In München kamen laut Polizei mehr als 1.200 Demonstranten in der Nähe des Landtags zusammen - doppelt so viele wie erlaubt. Es gab zahlreiche Verstöße gegen die Auflagen. Die Kundgebung wurde zunächst aufgelöst, verlagerte sich dann aber auf den Marienplatz. Auch diese Versammlung wurde aufgelöst.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2021 20:00 Uhr