Bundesweite Inzidenz steigt auf 54,5

Berlin: In Deutschland sind die Infektionszahlen weiter gestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz mittlerweile bei 54,5. Sonntag vor einer Woche hatte der Wert noch 35 betragen. In Bayern liegt der Wert unter dem Bundesdurchschnitt bei 41,1. Da in Würzburg und München die Inzidenz von 35 drei Tage infolge überschritten wurde, gilt dort ab morgen die sogenannte 3G-Regel. In Krankenhäuern, Pflegeheimen, Sportstätten oder beim Friseur müssen man nachweisen, dass man geimpft, genesen oder negativ getestet wurde. Die bayernweit höchste Inzidenz hat Rosenheim mit 125,9, die zweithöchste gibt es in Schweinfurt mit 80,5. Hier dürfen sich ab heute etwa nur noch maximal 10 Personen treffen, Veranstaltungen sind auf 25 Personen beschränkt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2021 10:00 Uhr