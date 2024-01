Bundesweite Ermittlungsverfahren und Razzien gegen Apotheker

Köln: Das Bundesgesundheitsministerium hat bundesweit Anzeige gegen mehrere Apotheker erstattet. Das haben Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. In mehreren Bundesländern wird derzeit ermittelt, ob die Apotheker das Corona-Medikament Paxlovid illegal weiterverkauft haben. Im Februar 2022 hatte die Bundesregierung eine Million Packungen des Medikaments vom Hersteller Pfizer eingekauft. Apotheker erhielten es kostenlos, um Betroffene zu versorgen. Einzelne Apotheken bestellten aber offenbar mehr als 1000 Packungen. Zumindest teilweise sollen sie das Corona-Medikament dann illegal weiterverkauft haben. Allein die Berliner Staatsanwaltschaft schätzt den möglichen Schaden in der Hauptstadt auf drei Millionen Euro. Ab heute startet in Deutschland der reguläre Verkauf von Paxlovid. Dann bezahlen die Krankenkassen das Corona-Medikament.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2024 07:00 Uhr