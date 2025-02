Bundesweite Demonstrationen gegen Rechtspopulismus

Leipzig: In zahlreichen deutschen Städten haben diverse Bündnisse heute zu Demonstrationen gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD aufgerufen. In Leipzig soll es am Nachmittag eine Kundgebung geben, die unter dem Motto steht "Brandmauer statt Brandstifter". Weitere Veranstaltungen sind unter anderem in Mannheim, Essen, Köln und Stuttgart geplant. Ähnliche Aufrufe gibt es für heute auch in Bayern, etwa in Bayreuth, Erlangen, Ansbach, Würzburg, Augsburg, Passau und Kempten. In Regensburg ist für morgen eine Großdemo gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus geplant.

