Bundesweite Demonstrationen gegen Corona-Auflagen

Dresden: In mehreren deutschen Städten haben zahlreiche Menschen gegen die Corona-Politik demonstriert. In Dresden versammelten sich trotz eines gerichtlichen Verbots mehrere hundert Anhänger der Querdenken-Bewegung. Dabei kam es zu Tätlichkeiten gegen Beamte, zwölf Polizisten wurden verletzt. Die Teilnehmer weigerten sich trotz mehrfacher Durchsagen, die Kundgebung zu verlassen. Außerdem trugen sie keine Mund-Nasen-Bedeckung. Insgesamt registrierte die Polizei 47 Straftaten, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Beamte und Beleidigung. Rund 900 Teilnehmer erhielten Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. In München versammelten sich in der Nähe des Landtags etwa 2.500 unter dem Motto "Ein Jahr Lockdown-Politik - es reicht". Die Polizei löste die beiden Kundgebungen auf, weil auch hier die Teilnehmer keine Masken trugen und den Mindestabstand nicht einhielten. Etwa 600 Personen wichen zum zentralen Marienplatz aus, auch dort wurde die Versammlung aufgelöst.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.03.2021 22:15 Uhr