Bundesweite Corona-Inzidenz liegt erstmals über 800

Nachrichtenarchiv - 23.01.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die vom Robert Koch-Institut berechnete 7-Tage-Inzidenz hat erstmals die Schwelle von 800 überschritten. Der Wert stieg von 773 auf 807. Bundesweit melden einige Berliner Bezirke die höchsten Inzidenzen, in Bayern liegen die Werte im Großraum München besonders hoch. Sowohl die Landeshauptstadt als auch einige der angrenzenden Landkreise verzeichnen Inzidenzen über 1200. Die Belegung der Krankenhäuser wird am Wochenende nicht erfasst. Die Liste der Hochrisikogebiete ist seit heute wieder länger. Auch Rumänien, Moldau und das Kosovo gehören jetzt dazu. Außerhalb Europas sind Marokko, Tunesien, die Malediven, Indien und Brasilien mittlerweile Hochrisikogebiete. Reiserückkehrer aus diesen Länder müssen mindestens fünf Tage in Quarantäne, es sei denn sie sind vollständig geimpft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2022 08:00 Uhr