Bundesweite Corona-Inzidenz liegt erstmals über 200

Nachrichtenarchiv - 08.11.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen - auf den höchsten Wert seit Beginn der Corona-Pandemie. Das Robert-Koch-Institut gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute Früh mit 201 an. Der bisherige Rekordwert wurde auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle im Dezember vergangenen Jahres mit 197 gemeldet.- Die Koalitionäre eines möglichen Ampelbündnisses wollen heute die rechtliche Grundlage für die weitere Pandemie-Bekämpfung vorstellen. SPD-Fraktionsvize Wiese und Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt kündigten den Entwurf für ein neues Infektionsschutzgesetz an, denn am 25. November läuft der Sonderstatus der epidemischen Lage von nationaler Tragweite aus. Wie vorab aus Fraktionskreisen bekannt wurde, ist unter anderem eine tägliche Testpflicht für Mitarbeiter und Besucher in Pflegeheimen geplant - unabhängig davon, ob diese geimpft oder genesen sind. Außerdem sollen offenbar Corona-Tests für alle wieder kostenfrei angeboten werden. Auf eine bundesweite 2G-Regel wollen die Ampel-Parteien demnach verzichten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2021 07:00 Uhr