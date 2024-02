Bundesweite Bauernproteste gehen weiter

Frankfurt am Main: Bundesweit gehen heute auch erneut Landwirte auf die Straße, um gegen den Abbau von Steuererleichterungen zu demonstrieren. Am Frankfurter Flughafen versammelten sich am Morgen schätzungsweise 400 Bauern mit ihren Traktoren zu einer Protestfahrt um das Gelände. Die Zugänge zu den Terminals wurden laut Polizei aber nicht blockiert, sodass Passagiere ihre Flieger ungehindert erreichen konnten. Im unterfränkischen Marktheidenfeld hat unter anderem der Bayerische Bauernverband zu einer Kundgebung aufgerufen. Dort nahmen etwa 1.500 Menschen mit 500 Traktoren teil. Laut Polizei blieb die Veranstaltung friedlich, die Zusammenarbeit sei äußert kooperativ, hieß es.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.02.2024 15:45 Uhr