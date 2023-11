Bundesweit wird an Opfer der Reichspogromnacht erinnert

Berlin: Der Zentralrat der Juden weist zum Jahrestag der Pogromnacht auf die wachsenden Ängste der Juden in Deutschland hin. Nach dem Angriff auf die Hamas auf Israel habe es sie erschüttert, dass auch in Deutschland so viele Menschen für Judenhass und Israelfeindlichkeit empfänglich sind, sagte Zentralratspräsident Schuster dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. 85 Jahre nach den Gräueltaten der Nationalsozialisten findet in Berlin am Vormittag eine zentrale Gedenkfeier statt, an der auch Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier teilnehmen. Auch in vielen bayerischen Städten wird der Opfer der Pogromnacht gedacht - unter anderem in Hof, Bamberg, Fürth, Ingolstadt und Augsburg. Die Hauptveranstaltung findet am Abend in München statt mit Ministerpräsident Söder und der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde von München und Oberbayern, Knobloch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2023 07:00 Uhr