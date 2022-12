Bundesweit werden heute Sirenen und Warn-Apps getestet

Kurzmeldung ein/ausklappen Vor dem Münchner Landgericht beginnt der Wirecard-Prozess

München: In der Landeshauptstadt beginnt heute der Wirecard-Strafprozess. Es geht um den wohl größten Betrugsfall in Deutschland seit 1945. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Wirecard-Vorstandschef Braun und seinen beiden Mitangeklagten vor, eine kriminelle Bande gebildet, Konzernbilanzen gefälscht und Kreditgeber um mehr als drei Milliarden Euro geprellt zu haben. Wirecard rechnete als Zahlungsdienstleister an der Schnittstelle zwischen Kreditkartenfirmen und Verkäufern elektronische Zahlungen ab. Zum Prozessauftakt wird die fast 90 Seiten lange Anklage verlesen. Dafür sind mehrere Stunden eingeplant. Insgesamt sind 100 Prozesstage angesetzt. Das Verfahren dürfte sich damit bis ins Jahr 2024 ziehen. Verhandelt wird in einem unterirdischen Hochsicherheitstrakt neben der JVA Stadelheim, dem größten bayerischen Gefängnis.

