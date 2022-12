Bundesweit werden heute Sirenen und Warn-Apps getestet

Nachrichtenarchiv - 08.12.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesweit steht heute ein Warntag an, um die Alarmstrukturen in Deutschland zu testen. Probeweise lösen die Behörden die für den Katastrophenfall vorgesehenen Warnsysteme aus. Die Menschen erhalten unter anderem Warn-SMS oder hören Durchsagen in Radio und Fernsehen. Dabei sollen die technischen und organisatorischen Abläufe einem Härtetest unterzogen und die Menschen für das Thema sensibilisiert werden. Der erste Warntag vor etwas mehr als zwei Jahren war nicht planmäßig verlaufen: Die zentrale bundesweite Probewarnung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verzögerte sich um 30 Minuten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.12.2022 05:00 Uhr