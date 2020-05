Nachrichtenarchiv - 24.05.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In vielen deutschen Städten ist es wieder zu Protesten gegen die in der Corona-Pandemie verhängten Einschränkungen gekommen. Allein in Berlin gab es 30 angemeldete Versammlungen. Die Polizei war mit rund 1.100 Beamten im Einsatz. Demonstrationen fanden auch in Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Köln und Essen statt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.05.2020 04:00 Uhr