Bundesweit größten Demos gegen Rechts gab es in Frankfurt und Hannover

Berlin: Bundesweit haben die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus großen Zulauf gehabt. Nach Polizeiangaben kamen etwa 300.000 Menschen. Die größte Kundgebung in Bayern fand in Nürnberg statt. Die Polizei zählte etwa 15.000 Menschen. Sprechchöre riefen "Ganz Nürnberg hasst die AfD". Auf selbst gemalten Plakaten wurde für ein Miteinander in Deutschland geworben. Hauptredner in Nürnberg war der Holocaust-Überlebende Ernst Grube. Er verwies auf das geheime Treffen von Rechtsextremisten und AfD-Politikern in Potsdam. Die dort diskutierten Vertreibungspläne nannte er entsetzlich. Die Pläne seien ein Angriff auf Millionen Menschen. Mehrere tausend Teilnehmer kamen auch zu Demonstrationen in Würzburg, Erlangen oder Bamberg. Kleinere Kundgebungen gab es etwa in Ansbach oder Aschaffenburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2024 22:00 Uhr