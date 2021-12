Bundesweit gibt es mehr als 11.000 Ermittlungen wegen gefälschter Impfpässe

Laut Studie gibt es 1,1 Millionen Alkoholabhängige in Deutschland

Berlin: Mehr als eine 1,1 Millionen Menschen sind in Deutschland alkoholabhängig. Das zeigen Daten der Barmer Krankenkasse, in die das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" Einblick nehmen konnte. Demnach waren im vergangenen Jahr 820.000 Männer und knapp 330.000 Frauen erwiesenermaßen abhängig. Auf 1.000 Personen kommen im bundesweiten Durchschnitt 14 Alkoholkranke. In Bremen und Mecklenburg-Vorpommern sind es deutlich mehr, in Bayern etwas weniger, den geringsten Anteil verzeichnet Rheinland-Pfalz. Einer leitenden Barmer-Medizinerin zufolge sind die großen regionalen Unterschiede auch soziodemografischen Faktoren geschuldet. Insgesamt sei die Zahl der diagnostizierten Fälle in den vergangenen fünf Jahren gestiegen. Betroffen seien zurzeit vor allem Menschen in der zweiten Lebenshälfte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2021 13:00 Uhr