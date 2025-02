Bundesweit gehen Zehntausende für Demokratie auf die Straßen

Hamburg: In zahlreichen deutschen Städten sind heute tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um ein Zeichen für Demokratie und gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD zu setzen. In Hamburg kamen laut Veranstalter etwa 80 000 Menschen zusammen - sie protestierten gegen die Migrationspolitik der CDU und ihr Abstimmungsverhalten im Bundestag. In Stuttgart nahmen an der Kundgebung "Wir sind die Brandmauer!" nach Veranstalterangaben 44.000 Menschen teil. Protestveranstaltungen gab es auch in Mannheim, Köln oder Hildesheim. Die Union hatte am Mittwoch mit Hilfe der AfD einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik im Bundestag durchgesetzt. Ein weiterer Gesetzentwurf in dieser Richtung scheiterte gestern allerdings.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2025 19:00 Uhr