Bundesweit fehlen 378.000 Kitaplätze

07.05.2023 08:30 Uhr

Berlin: In Deutschland fehlen laut einem Bericht mehrere hunderttausend Kita-Plätze - und das, obwohl Familien auf diese Plätze einen Rechtsanspruch haben. Wie das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" schreibt, gibt das Familienministerium die Zahl der fehlenden Plätze mit 378.000 an, etwa drei Viertel davon im Krippenbereich bis drei Jahre und etwa ein Viertel im Kindergartenbereich bis sechs Jahre. Die Zahlen sind allerdings zwei Jahre alt - ob sich durch den Fachkräftemangel oder den Regierungswechsel in Berlin etwas verändert hat, sagen sie nicht aus. Die Linken-Familienpolitikerin Reichinnek warf der Bundesregierung vor, ein im Koalitionsvertrag angekündigtes Investitionsprogramm für Kitas gebe es bis heute nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2023 08:30 Uhr