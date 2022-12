Bundesweit erstes LNG-Terminal ist eröffnet

Nachrichtenarchiv - 17.12.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wilhelmshaven: In der niedersächsischen Stadt an der Nordsee ist am Vormittag das erste deutsche Terminal für Flüssiggas eröffnet worden. Zu der Feierstunde erschienen Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner. In Küstennähe wartet bereits der erste Frachter, der Gas aus Nigeria entladen will. Die Menge soll reichen, um 50.000 Haushalte ein Jahr lang zu versorgen. Der Oberbürgermeister von Wilhelmshaven, Feist, sagte dem BR, trotz hoher Geschwindigkeit des Projekts habe man alle Vorgaben eingehalten, auch hinsichtlich der Umweltverträglichkeit. Feist wörtlich: "Wir haben damit gezeigt, was in Deutschland möglich ist, wenn der Druck groß ist und wenn alle Beteiligten an einem Strang und dann auch noch in die richtige Richtung ziehen".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2022 12:00 Uhr