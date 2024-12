Bundesweit erste Regierung mit BSW beschlossen

Potsdam: Das Bündnis Sarah Wagenknecht wird zum ersten mal an einer Landesregierung beteiligt. Nachdem das BSW in Brandenburg selbst einhellig für eine Koalition mit der SPD votiert hatte, stimmte nun auch deren Landesparteitag zu. Es gab keine Gegenstimme und eine Enthaltung. Die Koalition will sich unter anderem dafür einsetzen, den Ukraine-Konflikt diplomatisch zu lösen.

