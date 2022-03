Bundesweit demonstrieren Zehntausende gegen den Krieg

Das Wetter in Bayern: viel Sonnenschein bei 9 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Auch am Nachmittag viel Sonnenschein, nur im Westen gelegentlich hohe Wolkenfelder. Höchstwerte 9 bis 16 Grad. In der Nacht klar, später von Westen her einige Wolken, im westlichen Franken örtlich Schauer. Tiefstwerte zwischen plus 4 Grad am Bodensee und minus 5 Grad örtlich in Oberfranken Morgen teils länger sonnig, teils bewölkt, am Vormittag in Franken vereinzelt Regen. Am Dienstag überwiegend bewölkt, gebietsweise Regen. Am Mittwoch freundlich. Höchstwerte 10 bis 15, am Mittwoch bis 19 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2022 15:00 Uhr